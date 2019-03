Van der Meyde haakt geblesseerd af voor sterrenduel Spurs-Inter

Kiki Bertens stijgt naar beste positie ooit op WTA-ran­king

8:03 Op de nieuwe WTA-ranglijst die maandag wordt gepubliceerd stijgt Kiki Bertens naar de zesde positie. Dat is voor de Bredase de hoogste positie ooit. Bertens, die gisteren in de achtste finale van Miami verloor van Ashleigh Barty, is nu nog één plek verwijderd van de hoogste positie ooit voor een Nederlandse tennisster. Betty Stöve stond ooit vijfde.