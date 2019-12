Van der Gragt terug bij Barcelona na maandenlange afwezigheid

Van der Gragt is zo goed als hersteld van de knieblessure die ze enkele maanden geleden opliep. De 27-jarige international van Oranje, doorgaans een vaste waarde in de nationale ploeg, werd eind september geopereerd aan de meniscus van haar rechterknie.



Van der Gragt miste daardoor de laatste vier EK-kwalificatiewedstrijden van Oranje. Ook zonder de centrale verdedigster, die al heel wat blessureleed heeft gehad, boekte de kampioen van Europa vier zeges, bijna allemaal met groot gemak.



Lieke Martens, clubgenote van Van der Gragt, kwam vanwege een slepende blessure aan een teen helemaal nog niet in actie in de EK-kwalificatie. De Limburgse linksbuiten maakte onlangs haar rentree bij Barcelona.