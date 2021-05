Van den Brom schiet weinig op remise tegen Anderlecht

Volksfeest barst los in centrum Deventer na promotie Go Ahead Eagles

0:03 In het centrum van Deventer is woensdagavond laat een waar volksfeest losgebarsten met supporters van Go Ahead Eagles, nadat duidelijk was geworden dat de club promoveert naar de eredivisie. De inmiddels duizenden fans scanderen leuzen, zingen en zwaaien met vlaggen. Ook wordt er muziek afgespeeld en vuurwerk afgestoken. Coronaregels worden niet nageleefd.