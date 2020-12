Van den Brom blijft winnen met Racing Genk

Samenvatting Ten Hag na verlies: ‘Als je op negentig procent begint, loop je tegen een grote zeperd aan’

8:48 Erik ten Hag was na de nederlaag van Ajax tegen FC Twente totaal niet te spreken over de instelling waarmee zijn ploeg aan de wedstrijd begon. De tweede competitienederlaag van het seizoen is daar volgens de coach een logisch gevolg van. ,,De ploeg was absoluut niet voorbereid om de strijd aan te gaan.”