Van den Bergh en De Sousa debuteren in Premier League, start uitgesteld

WK darts Price verslaat Anderson in WK-finale na zenuwach­tig slot en lost Van Gerwen af als nummer één

23:17 Gerwyn Price is voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen darts geworden. De ‘Iceman’ versloeg tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson in de WK-finale met 7-3, al had hij twaalf matchdarts nodig om de wedstrijd uit te gooien. Bovendien lost hij Michael van Gerwen af als mondiale nummer één.