Van den Bergh blijft koel na waanzinnige nine-darter, Cross eruit

Van den Bergh gooide een traditionele 9-darter: Zeven keer triple-20, triple-19 en dubble-12. Vooralsnog is zijn huzarenstukje goed voor 25.000 pond. Hij moet die prijzenpot delen als nog iemand deze dagen een nine-darter gooit.



Van den Bergh bleef ijzig kalm na zijn nine-darter. Hij fluisterde alleen richting publiek: ‘This is my first one.’ Van den Bergh is de eerste speler in de kwartfinales van de Grand Slam.