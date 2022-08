Van de Zandschulp verslaat medelander Griekspoor in Winston Salem

Botic van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Winston-Salem in de Verenigde Staten het Nederlandse onderonsje tegen Tallon Griekspoor in twee sets gewonnen: 7-6 (5) 6-3 . De nummer 2 van de plaatsingslijst had in de eerste set nog de nodige moeite met zijn landgenoot, maar liep in de tweede set al snel via een break naar 3-0 uit.