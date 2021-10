Van de Zandschulp verliest in eerste ronde Indian Wells

Van de Zandschulp had zich in Californië via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi geplaatst. Het was zijn eerste toernooi sinds zijn sensationele optreden op de US Open begin vorige maand, waar hij tot de kwartfinales reikte. Daarin was de latere winnaar Daniil Medvedev te sterk, al was Van de Zandschulp de enige speler op de US Open die een set van de Rus af wist te snoepen. In de kwalificaties van Indian Wells, ook wel BNP Paribas Open genoemd, was de Veenendaler als eerste geplaatst.