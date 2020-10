Van de Zandschulp verliest finale en daardoor niet beste Nederlander

Vollgas in eredivisie: Vitesse-PS­V is ook duel tussen Duitse trainers Letsch en Schmidt

11:39 De topper tussen Vitesse en PSV is vanmiddag ook de clash van trainers Thomas Letsch en Roger Schmidt. De leerling treft zo zijn meester uit de Red Bull-dynastie; Vollgasfussball in Gelredome. ,,PSV heeft vlak voor de transferdeadline wel even een ander kaliber spelers gehaald dan wij.’’