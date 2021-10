Van de Zandschulp strandt na imponerende week in halve finales ATP Sint-Petersburg

Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd voor het eerst in zijn loopbaan de finale van een ATP-toernooi te halen. In de halve finale in Sint-Petersburg bleek Marin Cilic vandaag een maatje te groot. De Kroatische nummer 35 van de wereld won in twee sets: 6-3, 6-3.

In de eerste set vroeg Van de Zandschulp een medische time-out aan. De Nederlander leek zich niet lekker te voelen, maar kreeg een pilletje en ging weer verder. Cilic bleek aan één break echter genoeg te hebben: 6-3.

Ook in set twee kon de geboren Wageninger zijn beste spel niet bovenhalen. Zijn tweede servicebeurt leverde een break op en even later was het 3-1 voor Cilic. Van de Zandschulp gaf zich niet gewonnen, maar de sterke servicebeurten van zijn tegenstander maakten terugbreken onmogelijk. Op 5-3 maakte Cilic het vervolgens af op de service van de Nederlander.

Topweek

In de eerste ronde van het hardcourttoernooi in Sint-Petersburg had Van de Zandschulp eenvoudig afgerekend met de Japanse medequalifier Yoshihito Nishioka (6-2, 6-2). Daarna stuitte de Nederlander op Sebastian Korda, de talentvolle zoon van oud-tennistopper Petr Korda. Ook met de als achtste geplaatste Amerikaan maakte Van de Zandschulp korte metten: 6-2, 7-5.

Van de Zandschulp was in de kwartfinales vervolgens in twee sets topfavoriet Andrey Roeblev de baas: 6-3, 6-4. Die stunt kon hij een dag later dus geen vervolg geven. Bij een zege vandaag zou Van de Zandschulp de eerste Nederlandse tennisser zijn geweest die een ATP-finale bereikte sinds Robin Haase dat in 2016 in Gstaad deed. Feliciano López versloeg de Hagenaar toen overigens in twee sets.

De Amerikaan Taylor Fritz is de tegenstander van Cilic in de finale. De nummer 28 van de wereld won zijn halve finale tegen de Duitser Jan-Lennard Struff in drie sets: 5-7 6-1 6-3.

Internationale doorbraak

Van de Zandschulp is dit seizoen bezig met zijn internationale doorbraak. De geboren Wageninger begon dit jaar als de nummer 156 van de wereld, maar steeg door goede prestaties als een komeet en vindt zichzelf inmiddels terug op plek 69 van de ATP-ranking. Met name zijn kwartfinaleplaats op de US Open baarde veel opzien.