Van de Zandschulp kan bij Australian Open niet stunten tegen sterke Medvedev

Medail­lespie­gel Winterspe­len in Peking | Hoe verloopt goudjacht van TeamNL?

Op de alltime-ranglijst van de Winterspelen staat Nederland na 23 edities op de tiende plek met liefst 130 medailles (45 keer goud, 44 keer zilver en 41 keer brons). Hoeveel komen daar komende weken bij? Kan Team NL straks in Peking een sprongetje maken op de ranglijst aller tijden? En hoe doen de Nederlandse atleten het in China? Na elke medaille-onderdeel houden we in onderstaande ranglijst de medaillespiegel bij van Peking 2022.

21 januari