Van de Zandschulp en Griekspoor stijgen op wereldranglijst

Arantxa Rus laat tegen tweevoudig Wimbledon-kampioene kansen op stunt liggen

Arantxa Rus heeft het de Tsjechische Petra Kvitova zeer moeilijk gemaakt in de eerste ronde van de Sydney Tennis Classic, een voorbereidingstoernooi op de Australian Open. Rus was dicht bij een stunt, maar verloor in drie sets (6-3, 6-7 (4) en 5-7) van de tweevoudig winnares van Wimbledon.

9:10