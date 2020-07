Van de Donk en Miedema presenteren nieuw Arsenal-shirt

Ook vorig jaar was Daniëlle van de Donk, sinds 2015 speelster van het vrouwenteam van Arsenal, al een van de gezichten van de campagne van Arsenal om het nieuwe shirt te promoten. Haar gezicht was vorig jaar zomer overal op grote posters op de metrostations in Londen te zien. Ook nu wordt de 28-jarige aanvallende middenvelder uit Brabant dus weer ingezet als uithangbord voor de club, samen met haar teamgenoten Vivianne Miedema, Leah Williamson en Kim Little.

Het vrouwenteam van Arsenal kon de titel in de FA Women's Super League dit jaar niet prolongeren. In de vroegtijdig stopgezette competitie eindigde de ploeg van coach Joe Montemurro achter kampioen Chelsea en Manchester City. Wel zit Arsenal nog in de UEFA Women's Champions League.

Vorige week begon de voorbereiding op de kwartfinale tegen Paris Saint-Germain op zaterdag 22 augustus in Estadio Anoeta in San Sebastián. De winnaar neemt het vier dagen later in Bilbao in de halve finale op tegen Bayern München of Olympique Lyon, dat de Champions League voor vrouwenteams de afgelopen vier seizoenen won.

Miedema is de topscorer in de Champions League met liefst tien goals na vier wedstrijden. Ook werd de 24-jarige spits uit Hoogeveen dit jaar opnieuw verkozen tot beste speelster van de Engelse vrouwencompetitie na 16 goals in 12 competitieduels.

Volledig scherm Daniëlle van de Donk in het nieuwe thuisshirt van Arsenal in het Emirates Stadium. © Arsenal

Volledig scherm Leah Williamson en Kim Little in het nieuwe Arsenal-shirt. © Arsenal

Volledig scherm Vivianne Miedema en Daniëlle van de Donk in het nieuwe Arsenal-shirt. © Arsenal

