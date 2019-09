Van de Donk bezorgt Arsenal als invaller de zege op Manchester United

De 28-jarige aanvallende middenvelder uit Valkenswaard viel in de 70ste minuut in voor Engels international Jordan Nobbs, die na haar zware kruisbandblessure voor het eerst sinds november vorig jaar weer een basisplaats had bij Arsenal. Jill Roord en Vivianne Miedema stonden wel in de basis bij Arsenal, dat afgelopen donderdag nog indruk maakte in de Champions League met een 0-4 overwinning op Fiorentina. Arsenal was vanavond ook veel sterker dan Manchester United, maar een goal bleef lange tijd uit. Uiteindelijk viel de 0-1 in de 89ste minuut toch nog, dankzij een rake uithaal van Van de Donk.