Van de Beek na goal in minuut 34: ‘Het heeft zo moeten zijn denk ik’

Uitgerekend in de 34ste minuut schoot Donny van de Beek gisteravond zijn Ajax naast Juventus (1-1). ,,Ik keek naar boven en zag het”, zei de middenvelder na dikverdiende zege (2-1) die zijn ploeg na 22 jaar weer eens in de halve finale van de Champions League heeft gebracht.. ,,Het heeft zo moeten zijn denk ik dan.”

34 is niet zomaar een getal voor Ajax en Van de Beek. Zijn grote vriend Abdelhak Nouri speelde met een drie en vier op zijn rug, totdat hij in de zomer van 2017 tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen een hartstilstand kreeg en blijvend hersenletsel opliep. Van de Beek vindt het nog steeds lastig om daar over te praten. ,,Maar na zo’n doelpunt in minuut nummer 34 denk ik wel aan hem. Dit vergeet ik nooit meer.”

Nouri was trots geweest als hij Ajax in de tweede helft had zien voetballen tegen Juventus. ,,Voor rust hadden we het lastig”, erkende Van de Beek die de komende maand met Ajax de 34ste landstitel hoopt te veroveren. ,,Misschien was Juventus in de eerste helft wel iets beter. Maar na rust hebben we het zo goed gedaan. Ik denk dat we er wel vijf hadden moeten maken. Niet normaal al die kansen.”

Galavoorstellingen

Na galavoorstellingen bij Real Madrid en nu Juventus roept de vraag zich op waar het Europese avontuur van Ajax gaat eindigen. ,,Natuurlijk kunnen we de Champions League winnen”, zei Van de Beek. ,,Het zou raar zijn als ik daar niet in zou geloven. We vormen een hecht team en vechten voor elkaar. Als de een het lastig heeft, dan staat de ander op. Nu moet Sinkgraven plotseling invallen zonder dat hij wedstrijdritme heeft. Respect voor hem. Hij stond er.”

De spelers van Juventus dropen af na het laatste fluitsignaal. Zelfs met Cristiano Ronaldo gaan ze dit seizoen na 23 jaar de Champions League niet winnen. Spelers, trainers en directieleden van Ajax vierden de winst op Juventus uitbundig. Op de tribunes huilden fans van geluk, terwijl de altijd zo rustige directeur Marc Overmars een buikschuiver maakte voor de tribune met meegereisde supporters.

FC Groningen-uit

Van de Beek genoot van alle emoties. ,,Uiteraard maakt dit veel los bij iedereen die van Ajax houdt”, zei hij. ,,Maar we moeten verder, wij strijden op meerdere fronten. Onze trainer vertelde net dat we 24 uur mogen genieten. Maar Richard Witschge wees ons net al op de uitwedstrijd van zaterdag tegen FC Groningen. Die willen we ook dolgraag winnen.”

Van de Beek heeft een lichte voorkeur voor Tottenham Hotspur als tegenstander in de halve eindstrijd. De Spurs verdedigen woensdagavond een voorsprong van 1-0 op Manchester City. ,,Het maakt me niet zo heel veel uit”, zei hij. ,,Maar bij de Spurs spelen veel Ajacieden. Dat is wel leuk.”

AFC Ajax on Twitter Minuut 34. ♥ #StayStrongAppie #UCL #juvaja