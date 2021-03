Van de Beek mist ook EL-duel met AC Milan

Donny van de Beek van Manchester United moet ook de eerste wedstrijd tegen AC Milan in de achtste finales van de Europa League, morgen op Old Trafford, aan zich voorbij laten gaan. De oud-Ajacied is nog niet fit. Hij ontbrak in de laatste twee competitieduels ook al in de wedstrijdselectie van ManUnited.