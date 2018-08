Van de Beek: Ik heb het mentaal best wel zwaar gehad

Met een grote glimlach wandelde Donny van Beek na de zege van Ajax in de play-offs van de Champions League op Dinamo Kiev (3-1) door de catacomben van de Johan Cruijff Arena. Buiten scandeerde het publiek de naam van de blonde middenvelder, die kort daarvoor was gekozen tot man van de wedstrijd.

,,Heerlijk dit", zei Van de Beek, die wel even wat steun kon gebruiken. ,,Het is altijd leuk als ze je naam roepen. En ik heb het mentaal ook best wel zwaar gehad. Ook ik wil natuurlijk spelen. Het is niet leuk als je er even naast staat. Maar zoiets kan ook gebeuren in een loopbaan."

Twee weken geleden na de uitwedstrijd tegen Standard Luik speculeerde Van de Beek in al zijn teleurstelling over zijn plaats op de bank nog voorzichtig over een mogelijk vertrek bij Ajax. ,,Maar daar is nu wel genoeg over gezegd", zei hij. ,,Ik ga er gewoon voor zorgen dat de coach me nodig heeft."

Als David Neres straks weer fit is, wil Van de Beek ook nog op het middenveld voetballen. ,,Daar gaan we alles aan doen", zei de voetballer die merkte dat Marc Overmars hem voorlopig niet kwijt wil. Sinds dit seizoen bepaalt niet de trainer van Ajax, maar de directeur voetbalzaken wie zich man van de wedstrijd mag noemen. Overmars koos woensdag voor Van de Beek.

,,Of hij me wilde paaien?", herhaalde Van de Beek een vraag. ,,Nou, dat weet ik niet hoor. Ik denk dat er wel meer spelers goed hebben gevoetbald. Met 3-1 winnen is gewoon een goede uitgangspositie. Uiteraard is het jammer dat we in de tweede helft nog de paal en de lat raakten. We zijn er nog niet, maar als we scherp zijn, dan moet het goed komen."

Van de Beek vond het niet erg dat trainer Erik ten Hag hem vlak voor het einde naar de kant haalde. ,,Ik was best moe en zat tegen kramp aan. Dinamo Kiev maakte er een fysiek harde wedstrijd van." Van de Beek had toen nog niet door dat de coach hem een publiekswissel gunde. ,,Ik wilde laten zien hoe blij ik met Donny ben", verklaarde Ten Hag. ,,Hij is voor mij een kernspeler en heeft ook voor een erg belangrijke openingstreffer gezorgd."

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Volledig scherm © ANP