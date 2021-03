Van de Beek en United laten gouden kans liggen: Leicester naar halve finale FA Cup

VideoDonny van de Beek is er niet in geslaagd om zich met Manchester United te plaatsen voor de halve finale van het FA Cup-toernooi. Op bezoek bij Leicester City werd een 3-1 nederlaag geleden.

Voor aanvang van Leicester City - Manchester United waren al drie halvefinalisten bekend: Southampton, Manchester City en Chelsea. In de rust werd ook al bekend dat Southampton, de minst sterke ploeg van de drie, de volgende tegenstander zou worden van Leicester City of Manchester United in de halve finale. Reden genoeg om na rust nog eens extra gas te geven om te proberen iets te veranderen aan de 1-1 ruststand.



Beide ploegen waren voor rust namelijk één keer tot scoren gekomen. Kelechi Iheanacho, goed voor vijf goals in de laatste drie Premier League-wedstrijden, kreeg de openingsgoal cadeau. United-middenvelder Fred speelde de bal te kort terug op doelman Dean Henderson en Iheanacho kon daar gemakkelijk van profiteren: 1-0.

Lees ook Play Chelsea dankzij goal Ziyech naar halve finale FA Cup

Volledig scherm Donny van de Beek. © AP

Vervolgens was het de beurt aan Van de Beek en consorten. De voormalig Ajacied mocht in de basis beginnen en de Oranje-international had ook een bijdrage aan de gelijkmaker van Manchester United. Na een voorzet van Paul Pogba liet Van de Beek handig lopen waardoor Mason Greenwood de bal binnen kon werken.

Na rust wisten beide ploegen zoals gezegd dat Southampton de tegenstander zou worden in de halve finale en dat leek vooral Leicester City vleugels te geven. Zeven minuten na rust was het Youri Tielemans die de 2-1 maakte, waarna Ole Gunnar Solskjaer besloot om vier keer te wisselen in de 64ste minuut. Onder anderen Van de Beek moest het veld ruimen, waarna United met onder meer Edinson Cavani en Bruno Fernandes op jacht ging naar de gelijkmaker. Die kwam er niet: Iheanacho besliste het duel twaalf minuten voor tijd met de 3-1, wat tevens de eindstand was.

Leicester City neemt het nu dus in de halve finale op tegen Southampton. De andere halve finale gaat tussen topfavoriet Manchester City en Chelsea, waar Hakim Ziyech eerder op de zondag nog trefzeker was. De halve finales worden in het weekend van 17 en 18 april gespeeld op Wembley, waar op 15 mei ook de finale wordt gehouden.

Volledig scherm Hier viert Manchester United nog de 1-1. © AFP