Van Burik: ‘Goed dat voetbal blijk van leven geeft’

Over publiek gesproken: over gebrek aan belangstelling had jij nooit te klagen tijdens je periode bij Hertha BSC (1997-2007).

,,Klopt. Ik speelde nog bij Hertha, voordat het stadion verbouwd was. Wanneer we tegen een ploeg als Bayern München speelden, zat er gewoon 90.000 man op de tribune. Dat was prachtig om mee te maken. Zoals voetballen in Duitsland toch al geweldig was. De stadions waarin je speelt, het respect van de mensen; alles is perfect daar. Om nog maar te zwijgen over de stad Berlijn waarin ik woonde. Grandioos.”



Wat verwacht je van de hervatting nu?

,,In Duitsland zijn veel ploegen aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk wordt Bayern München altijd kampioen. Althans, zo is het meestal. Ik verwacht ook nu. Al zou ik het zelf wel mooi vinden wanneer RB Leipzig het wordt. Bij die club wordt niet zomaar lukraak geld naar binnen gegooid; er wordt echt een fantastisch beleid gevoerd. Het zou mooi zijn wanneer dat beloond wordt. Borussia Dortmund gun ik de titel trouwens ook heel erg.”



Zijn er nog Nederlanders naar wie je benieuwd bent?

,,Naar Javairo Dilrosun. Die jongen is ongelooflijk sterk begonnen in Duitsland. Hij is zo’n typische voetballer voor wie je voor de televisie gaat zitten.”