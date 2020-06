Van Buffon tot Bozinovski: dit zijn de ‘oudjes’ op de Europese voetbalvelden

Gianluigi Buffon stond in november 1995 al voor het eerst onder de lat van een officiële wedstrijd. De Johan Cruijff Arena bestond toen nog niet, Bill Clinton was nog maar net president van de Verenigde Staten, Lionel Messi was acht en net begonnen met voetballen bij Newell’s Old Boys in Argentinië en Ronaldo was in 1995 alleen nog maar het Braziliaanse wonderkind die weleens een hele grote voetballer kon worden. Buffon’s ploeggenoot Matthijs de Ligt zou pas vier jaar later geboren worden. En nu, 25 jaar later voetbalt keept Buffon nog steeds. Op 42-jarige leeftijd bij Juventus. Niet meer altijd en evenzo goed als vroeger. Maar wel op het hoogste niveau. We zijn 913 clubwedstrijden (voor slechts drie clubs; Parma, Juventus en Paris Saint-Germain) en 175 interlands voor Italië verder.