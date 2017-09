Van Bronckhorst: We hebben vaker grote teams verslagen

,,Hoe we gaan spelen? Er zijn zoveel mogelijkheden - vijf verdedigers, twee aanvallers, misschien een middenvelder erbij. Jullie zien het morgen wel", zo hulde de trainer zich in nevelen. Hij bevestigde wel het ontbreken van Nicolai Jørgensen en Ridgeciano Haps. De afwezigheid van Jørgensen, die zaterdag geblesseerd uitviel tegen Heracles Almelo, is volgens Van Bronckhorst 'een flinke streep door de rekening.' ,,Het is een groot gemis voor mij en de club."



Het ontbreken van Haps en Jørgensen zorgt er niet voor dat Feyenoord anders gaat spelen, legde Van Bronckhorst uit. ,,Dat bepaalt de tactiek, niet de poppetjes. Ik kijk wat ons te wachten staat en waar iets te halen valt. Wij moeten het compact houden en in de omschakeling gevaarlijk worden. Zo moet je Europees spelen."



,,De wedstrijd met City wordt een grote opgave voor ons, die club kan de Champions League dit jaar winnen. Maar we hebben vaker grote teams verslagen toen niemand dat verwachtte", zei Van Bronckhorst, die zijn collega bij de tegenstander, Pep Guardiola, prees. ,,Een geweldige manager en een inspiratie voor mij. Guardiola beheerst de kunst om zijn ploeg in een wedstrijd te laten schakelen tussen systemen. Dat maakt zijn teams lastig te bestrijden."