Van Bronckhorst met Rangers naar bekerfinale na sensationele ‘Old Firm’

Greg Taylor had Celtic na ruim een uur spelen op voorsprong gezet. Scott Arfield bracht Rangers in de 78e minuut langszij. De ploeg van Van Bronckhorst moest drie dagen na de zege via verlenging op Braga in de kwartfinales van de Europa League (3-1) opnieuw een verlenging van een half uur spelen. De blauwe formatie uit Glasgow toonde vechtlust en karakter en trok de wedstrijd in de toegevoegde tijd naar zich toe.

Van Bronckhorst had zijn eerste twee Old Firms als trainer van Rangers verloren. In de Schotse competitie moest Rangers het met 3-0 en 2-1 afleggen tegen de koploper, maar in de halve finale van het bekertoernooi pakte de ploeg van de Nederlander wel de winst. Heart of Midlothian is op 21 mei de tegenstander in de eindstrijd. Hearts versloeg Hibernian zaterdag in de halve finale met 2-1.