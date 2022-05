Van Bronckhorst kan zich na gelijkspel in Old Firm richten op Europa League

Bo Bendsney­der voor vierde race op rij in top-10 van Moto2, Francesco Bagnaia wint in MotoGP

Bo Bendsneyder is als zevende geëindigd in de Grote Prijs van Spanje in de Moto2. Op het circuit van Jerez begon de 23-jarige Rotterdammer als achtste, waarna hij tijdens de race een plaatsje wist op te schuiven. De Japanner Ai Ogura boekte zijn eerste overwinning in de raceklasse. Zonta van den Goorbergh werd negentiende en blijft wachten op zijn eerste WK-punt.

15:05