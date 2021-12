Van Bronckhorst houdt Bosz van zege en blijft ongeslagen met Rangers

Michael van Gerwen aast tijdens WK op flinke bonus voor twee negendar­ters: ‘Zeker niet onmogelijk’

Er ligt tijdens het komende WK darts een mooie geldprijs in het verschiet voor de speler die in het toernooi twee keer een negendarter weet te gooien. Makkelijk zal dat niet worden. In de geschiedenis van de sport is een dergelijk huzarenstukje nog nooit op een WK vertoond.

8 december