Van Bronckhorst gepresenteerd bij Guangzhou

Van der Poel zegt nog geen ja tegen Amstel Gold Race

3 januari Mathieu van der Poel maakt in maart zijn opwachting in de Ronde van Catalonië. Zijn nieuwe ploeg, Alpecin-Fenix, heeft een wildcard in ontvangst genomen. Van der Poel (24) twijfelt nog over zijn deelname aan de Amstel Gold Race.