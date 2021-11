Van Bronckhorst begint bij Rangers FC aan nieuw avontuur als trainer: ‘Dankbaar voor deze kans’

Rangers FC heeft Giovanni van Bronckhorst aangesteld als de nieuwe trainer. De 46-jarige Rotterdammer is bij de Schotse topclub de opvolger van de succesvolle Steven Gerrard, die vorige week naar Aston Villa vertrok. Hij moet eerst nog wel een werkvergunning ontvangen voordat hij in Glasgow aan de slag kan gaan.

Van Bronckhorst keert daarmee terug naar de club waar hij tussen 1998 en 2001 successen vierde als speler met landstitels in zijn eerste twee seizoenen. Van Bronckhorst scoorde 22 keer in 117 duels voor Rangers, waar hij werkte onder Dick Advocaat. Rangers verkocht hem in 2001 voor 14 miljoen euro aan Arsenal, waarmee de prijs waarvoor Feyenoord hem drie jaar eerder verkocht werd verdubbeld.



De voormalig aanvoerder van Oranje (106 interlands) was samen met Frank Lampard de belangrijkste kandidaat om in Glasgow aan de slag te gaan als opvolger van Gerrard.

Van Bronckhorst was van 2015 tot 2019 hoofdtrainer van Feyenoord. Hij won 106 van zijn 176 wedstrijden met de Rotterdamse club, waarmee hij twee keer de KNVB-beker, twee keer de Johan Cruijff Schaal en in 2017 de eerste landstitel in achttien jaar won. Na zijn vertrek bij Feyenoord werkte Van Bronckhorst voor de Manchester City Football Group en in China, waar het coronavirus ervoor zorgde dat hij al snel weer terugkeerde naar Nederland. Sinds 3 december vorig jaar zat Van Bronckhorst zonder club.

‘Prachtig om hier terug te keren’

Bij de club die hij twintig jaar geleden verliet, kan Van Bronckhorst nu gaan beginnen aan zijn nieuwe uitdaging. ,,Ik ben enorm blij om hier weer terug te keren”, zegt de voormalig linksback op de website van Rangers. ,,Ik kom hier bij een club die er geweldig voor staat en weet wat het is om prijzen te winnen.”

,,Ik kijk ernaar uit om het werk dat al gedaan is samen met Ross Wilson (sportief directeur, red) en het bestuur voort te zetten en te verbeteren. Ik ben heel dankbaar dat ik de kans krijg om weer bij deze grote club te mogen werken en kan niet wachten om aan dit nieuwe tijdperk te beginnen.”

Volgens Ross Wilson haalt Rangers FC met Van Bronckhorst een echte winnaar binnen. ,,Dat heeft hij in het verleden wel bewezen. In heel Europa werd hij als speler gerespecteerd en als coach kan hij op hetzelfde respect rekenen. Hij kent de club, hij kent de kwaliteiten van de selectie en zit helemaal op dezelfde lijn wat betreft aanpak en mentaliteit. We hebben heel snel een akkoord bereikt met hem en hebben genoten van de manier waarop we zijn technische staf hebben samengesteld.” De directie van Rangers FC heeft de contractduur en de assistenten van Van Bronckhorst nog niet bekendgemaakt.

Volledig scherm Giovanni van Bronckhorst, Michael Mols en Arthur Numan in hun tijd bij Rangers. © PICS UNITED

Kans op Europese overwintering

Vanwege grote financiële problemen werd Rangers in 2012 teruggezet naar het vierde niveau van Schotland, maar sinds 2016 speelt de club weer op het hoogste niveau. Rangers werd vorig seizoen overtuigend kampioen, waarmee het voorkwam dat rivaal Celtic voor het tiende seizoen op rij de sterkste zou zijn. Nu staat Rangers ook weer bovenaan in de Scottish Premiership met 30 punten na dertien wedstrijden, vier punten meer dan Celtic en zes punten meer dan Hearts.

In de Europa League heeft Rangers ook nog kans om door te gaan naar de achtste finales. De Schotse recordkampioen (55 titels) staat nu op vier punten na vier duels, net als Sparta Praag. Olympique Lyon, de ploeg van Peter Bosz, is met 12 punten al zeker van de groepswinst. Rangers speelt volgende week donderdag de cruciale wedstrijd thuis tegen Sparta Praag en speelt daarna nog de uitwedstrijd in Lyon.

Rangers speelt zondag (17.00 uur) eerst de halve finale van de Schotse League Cup tegen Hibernian op Hampden Park in Glasgow. De andere halve finale gaat zaterdag tussen Celtic en St. Johnstone.

