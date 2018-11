Van Bommel: We hebben grote stappen gezet

PSV-trainer Mark van Bommel baalde stevig van de nederlaag tegen Barcelona in de Champions League (1-2). ,,Je krijgt niet altijd wat je verdient, dat is voetbal’', zei hij bij Veronica. ,,Soms valt het de goede kant op en soms de verkeerde kant. Ik ben echt zwaar teleurgesteld dat we deze wedstrijd hebben verloren.’'

Van Bommel had niettemin genoten van zijn ploeg, die het grote Barcelona meer dan goed partij gaf. Alleen het afronden van legio kansen liet veel te wensen over. ,,Na het eindsignaal klapte iedereen in het stadion voor PSV. Dat zegt genoeg over de prestatie van mijn spelers. Ze hebben alles gegeven. Ook de iets aangepaste speelwijze werkte goed. Het betekent toch wel iets als je tegen een ploeg als Barcelona zoveel kansen weet te creëren.’'

De uitschakeling op het Europese podium deed Van Bommel best wel pijn. ,,Maar we hebben in vergelijking met het begin van het seizoen grote stappen gezet. We voetballen nu veel beter dan in de eerste Champions League-wedstrijden tegen BATE Borisov. We hebben bewezen dat we ons nu kunnen meten op het hoogste niveau. Dit duel vormt de bevestiging dat we goed bezig zijn.’'

Messi

Van Bommel was vol lof over Lionel Messi, die juist op een moment dat PSV de overhand had de score voor Barcelona opende. ,,Hij is een speler die je bijna niet af kunt stoppen. We hadden afgesproken zijn schoten te blokken, maar dat lukt niet altijd. Daarom is hij ook de beste speler van de wereld’', aldus de PSV-trainer.