Van Bommel pakt clubrecord Wolfsburg met vierde zege op rij, Dortmund wint spectaculaire topper

Wout Weghorst was weer belangrijk voor zijn ploeg. In de tiende minuut leverde hij de assist voor de 0-1 van Lukas Nmecha. Vlak voor tijd zorgde de Nederlandse spits vanaf de penaltystip voor de beslissing (0-2).

Wolfsburg is met 12 punten uit vier duels koploper in Duitsland. Nummer twee op drie punten is Borussia Dortmund, dat de spectaculaire topper bij Bayer Leverkusen met 3-4 won. De thuisploeg, met Jeremie Frimong en Mitchel Bakker in de basis, kwam tot drie keer toe op voorsprong, maar BVB trok dankzij Erling Haaland uiteindelijk aan het langste eind. De Noorse spits scoorde twee keer en gaf ook de assist bij de 2-2 van Julian Brandt. Donyell Malen kwam bij Dortmund in de 65ste minuut bij een 3-2 achterstand als invaller in het veld.