Van Bommel op zijn hoede: ‘Basel vaker in CL-groepsfase dan PSV’

,,Zij hebben de groepsfase van de Champions League vaker overleefd dan PSV en zijn zeker in hun eigen stadion heel lastig te verslaan‘’, vervolgde Van Bommel. De oefenmeester van de Eindhovenaren verwacht een zwaar tweeluik. Dat ligt volgens Van Bommel zowel aan de tegenstander als aan zijn eigen ploeg. ,,We hebben zelf nog niet veel wedstrijden gespeeld.”



PSV won in de voorbereiding van het Griekse Aris FC en verloor van VfL Wolfsburg uit Duitsland. ,,In oefenwedstrijden konden we wat dingen proberen om het team beter te laten functioneren”, legde Van Bommel uit. ,,Daar ben ik altijd mee bezig. We wisten van tevoren dat we er snel moesten staan. We zijn er klaar voor, maar eenvoudig wordt het zeker niet.”