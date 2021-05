Van Bommel nieuwe coach VfL Wolfsburg en shopt direct bij PSV

De PSV-icoon was al weken in gesprek met de leiding van de Volkswagen-club en gaat nu daadwerkelijk aan de slag. Voor Van Bommel wordt het de eerste klus sinds zijn ontslag bij PSV in december 2019. Hij profiteert van de naam die hij in Duitsland als speler heeft opgebouwd.



Hofland speelde met hem in het verleden samen en ook in de jeugdopleiding van PSV werkten de twee met elkaar. Abresch ging in 2018 van FC Utrecht naar PSV en was een gewaardeerde kracht binnen de technische staf. In het eerste seizoen onder Van Bommel eindigde PSV op de tweede plaats in de eredivisie, achter Ajax. De voormalige middenvelder van onder meer PSV, FC Barcelona, Bayern München en AC Milan was eerder assistent van zijn schoonvader Bert van Marwijk bij de nationale ploegen van Australië en Saoedi-Arabië.