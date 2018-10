Van Bommel knijpt handen dicht met remise op ‘heftig avondje’

,,Het was een heftig avondje. We speelden tegen een voetballend erg sterk team. We mogen blij zijn met een punt’', aldus Van Bommel.

Vooral het eerste half uur na rust had PSV niets in te brengen in het Philips-stadion. Dankzij een laat doelpunt van Luuk de Jong speelde PSV toch gelijk (2-2) en mag het nog hopen op de derde plaats en een vervolg in de Europa League.

,,We wilden de voorsprong van 1-0 verdedigen tot de rust. De gelijkmaker viel op een ongelukkig moment, net als in de vorige wedstrijd tegen Inter’', zei Van Bommel, die lang niet meer op een punt durfde hopen. ,,Het zijn de details die beslissend zijn, dat zeg ik vaker. Nu viel het een keer in ons voordeel uit.’’

Na eerdere nederlagen tegen FC Barcelona (4-0) en Internazionale (1-2) is de coach van PSV realistisch. ,,We hebben drie Europese topclubs geloot. We hebben laten zien dat we in periodes mee kunnen voetballen en af en toe en goed figuur slaan. Maar we hebben het bij momenten ook moeilijk.’'