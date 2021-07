Van Bommel incasseert vierde oefennederlaag op rij met Wolfsburg

PSV en Ihattaren kijken of deze zomer een transfer mogelijk is

8:28 Mohamed Ihattaren betoverde als 17-jarig talent veel voetballiefhebbers en leek op weg naar de Europese top. Anderhalf jaar later is de belofte nog niet ingelost en koersen hij en PSV op een afscheid in de komende weken. Pikt niemand hem op, dan wordt de situatie na 1 september opnieuw bekeken.