Van Bommel incasseert blamerende nederlaag, ruime debuutzege Bosz

EK-finale Schotten smeken Mancini en Italië: ‘Red ons, we kunnen dit niet wéér 55 jaar aanhoren’

13:36 Als we het Engelse gezang tijdens het huidige EK moeten geloven, wint Engeland morgen van Italië in de EK-finale. Football's coming home in dat geval. In Schotland bidden ze vooral dat niet Engeland maar Italië wint.