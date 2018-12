Van Bommel: Gespeeld met lef en durf

PSV haalde twee punten in de groepsfase. ,,Dat is natuurlijk niet genoeg”, aldus Van Bommel. ,,Toch hebben we ons op dit niveau goed gepresenteerd, hoe gek dat misschien ook klinkt. Het waren bepaald geen kinderachtige tegenstanders die we hadden. Het was de absolute top. Het is logisch dat we het niet hebben gered, maar het is natuurlijk niet wat we wilden.’’