Van Bommel: Geluk dat we geen tegengoal krijgen

PSV-trainer Mark van Bommel nam vanavond zijn spelers in bescherming na het tegenvallende optreden tegen FK Haugesund in de derde voorronde van de Europa League. PSV bleef op 0-0 steken en bereikte, dankzij de zege van vorige week in Noorwegen (0-1), ternauwernood de play-offs.

,,Het zijn net jonge honden”, zei Van Bommel na afloop over zijn veelal jonge spelers die graag willen maar daarbij ook de nodige fouten maken. “De jonge jongens lopen elkaar een beetje over de kop, omdat ze ontzettend graag willen. Het middenveld is in balans, maar ze maken de verkeerde keuzes. Het veld is soms te groot en ze moeten samen kijken wanneer ze druk kunnen zetten. Daar moeten we aan werken op de training.”

Haugesund was in de slotfase dicht bij een doelpunt. PSV ontsnapte tot twee keer toe. Van Bommel: ,,Ik denk dat wij het onszelf heel moeilijk hebben gemaakt. We hebben een groep die fantastisch kan voetballen en we creëren enorm veel kansen, alleen in de eindfase is het nog niet goed. We hebben geluk dat we geen tegengoal krijgen.”

Nick Viergever vond dat PSV de problemen een beetje over zichzelf afriep. ,,We maken het onszelf onnodig moeilijk. Als je snel een doelpunt maakt, maak je het jezelf tegen deze tegenstander veel makkelijker. De tweede helft leden we te veel onnodig balverlies.”

PSV kwam nog aardig uit de startblokken tegen het Noorse FK Haugesund, maar was onzorgvuldig in de afwerking. ,,Na tien minuten kakte het een beetje in", zegt Viergever voor de camera van Veronica. ,,We creëerden wel een paar mogelijkheden en die ballen moeten erin. Dan maak je het jezelf een stuk makkelijker.”

Vooral in de tweede helft werden volgens Viergever vaak de verkeerde keuzes gemaakt. ,,Daardoor leden we onnodig veel balverlies. We hadden maar één opdracht en dat was de volgende ronde halen, maar natuurlijk wil je dat het liefst met 4-0 of 5-0 doen. Dat moet ook, nu krijgen zij op het einde nog een grote kans. We moeten gewoon eerder de trekker overhalen.”