Van Bommel: Als je niet kan winnen, dan moet je gelijkspelen

Swingend AZ laat niets heel van Astana en boekt eerste EL-zege

22:58 AZ heeft goede zaken gedaan in de Europa League door te winnen van FC Astana. De ploeg van trainer Arne Slot had bijzonder weinig problemen met de Kazakse tegenstander en won met liefst 6-0. Dat is de grootste overwinning in een Europees hoofdtoernooi sinds 17 september 1980, toen Red Boys Differdange met 6-0 werd verslagen in de UEFA Cup.