Van boksen tot ijsbad: Feyenoord bekijkt continu hoe spelers ook tussen de oren fit blijven

Podcast Formule 1 | ‘Die kwalifica­tie van Verstappen in Monaco gaat de geschiede­nis­boe­ken in’

De Grand Prix van Monaco is eigenlijk op zaterdag. De kwalificatie bepaalt de race op zondag. Voor het examen op zaterdag slaagde Max Verstappen met vlag en wimpel. Zijn laatste push leverde hem een pole position op en de volgende dag de zege. Over het weekend in Monaco praat presentator Etienne Verhoeff na met de Formule 1-watcher Marijn Abbenhuijs in een nieuwe Pitstop.