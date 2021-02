Van Barneveld wint eerste partij op Pro Tour sinds comeback

Dumfries na uitschake­ling: ‘Echt heel zuur dat we dit in de laatste minuten weggeven’

25 februari Tot drie minuten voor tijd mocht PSV dromen van een miraculeuze comeback tegen Olympiakos. Een 4-2 nederlaag in Griekenland was bijna weggepoetst, tot de bal voor de voeten van Ahmed Hassan viel en de Olympiakos-spits de 2-1 maakte. ,,Dit is echt heel zuur", zei aanvoerder Denzel Dumfries na afloop.