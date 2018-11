Van Barneveld stopt na 2019 met darten

Invloed­rijk bestuurder IOC weg vanwege rechtszaak

12:36 Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah is tijdelijk teruggetreden als lid van het Internationaal Olympisch Comité. De invloedrijke bestuurder uit Koeweit moest dat doen omdat in Zwitserland een rechtszaak tegen hem loopt. Om wat voor zaak het gaat, is niet bekendgemaakt.