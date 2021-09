Van Barneveld stapte uit toernooi na onderzoek matchfixing: ‘Was er wel beetje klaar mee’

vrouwenvoetbal Bavel tevreden met punt, DSE scoort er zeven tegen Someren/NWC

26 september Hoewel er meer in zat, kijken de vrouwen van Bavel positief terug op het 3-3-gelijkspel in de openingsronde. DSE is met een overtuigende zevenklapper begonnen aan het nieuwe seizoen. Volgens trainer Peter Baan controleerde zijn team het duel volledig tegen Someren/NWC. De 7-0-uitslag sprak boekdelen. OVV'67 kende een valse start door in eigen huis met 1-4 te verliezen van UDI'19.