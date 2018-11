Van Barneveld niet naar finale, Wade treft Smith

zondag 4C Be Ready pakt volle winst in blessure­tijd, RFC wint met korfbaluit­slag van Hoge Vucht

20:48 Be Ready ligt op koers voor de periodetitel. Dankzij een benutte strafschop in blessuretijd werd buurman Right Oh verslagen. Met een korfbaluitslag van 6-8 is RFC voorlopig de enige concurrent van koploper Be Ready. VCW was met een 0-1-overwinning op Boeimeer de gelukkigste.