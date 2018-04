Van Barneveld naar Spanje voor ontmoeting met Messi

Door Pim Bijl



Zijn manager Jaco van Bodegom heeft kaarten weten te bemachtigen voor Barcelona tegen Sevilla in de finale van de Copa del Rey. En Van Barneveld schijnt in hetzelfde hotel te overnachten als de spelers van Barcelona. ,,Een selfie met Lionel Messi en Luis Suarez, daar hoop ik wel op. Dat zou mooi zijn.” Lachend: ,,Ik kan mij niet voorstellen dat ze iets van darts weten, maar dat leg ik ze nog wel uit.”



In elk geval is de darter goedgemutst voor zijn citytrip. Hij won de voorbije twee dagen in Ahoy van Simon Whitlock en landgenoot Michael van Gerwen. Daardoor is hij – na een slechte serie – alsnog gestegen naar plaats vijf op de ranglijst van de Premier League. Hij moet nog een gat van 4 punten overbruggen om zich in allerijl te plaatsen voor de play-offs. ,,Dat zie ik niet snel gebeuren”, zegt de vijfvoudig wereldkampioen. ,,Maar als het niet lukt, heb ik nog altijd deze twee fantastische avonden in Ahoy om op terug te kijken.”