Van Barneveld klopt Taylor en spekt voedselbank

Virtueel duel uit woonkamerRaymond van Barneveld heeft vanavond vanuit huis Phil Taylor verslagen. Hoewel Barney met 6-3 achterkwam, won hij nog met 7-6. De grootste verdienste was echter voor de voedselbank in Den Haag: dankzij vijf maximale scores gaat meer dan 5000 euro naar het goede doel.

De plastic pijlen, de kortere pijlpunten en de andere puntentelling: voor Raymond van Barneveld was het allemaal nog even wennen. Op een elektronisch dartsbord speelde hij vanavond vanuit Den Haag tegen zijn vroegere rivaal Phil Taylor. Ook dat was wennen, al was veel hetzelfde.



Zo werd hij vanuit huis aangekondigd door spreekstalmeester John McDonald, met Eye of the Tiger van Survivor op de achtergrond. Bij Phil Taylor (59) hoorde je de bekende klanken van Snap met The Power. Echt vanuit zijn woonkamer, thuis in Stoke-on-Trent.

Quote Ik weet het, houd je mond Phil Taylor Barney speelde in zijn kantoorpand in Den Haag, tussen de bekers die hij aan zijn rijke loopbaan overhield. Vanavond stond er geen beker op het spel, maar wel een prijs. Elke maximale score van 180 punten was goed voor 1000 pond voor het goede doel. In het geval van Van Barneveld de voedselbank in de Den Haag, bij Taylor de gezondheidszorg in Engeland.

Maar los daarvan was er ook prestige bij deze dartsklassieker tussen de voormalige wereldkampioenen. Beiden zijn al een poosje gestopt als professioneel darter, maar nog altijd fanatiek. Dat blijkt als Van Barneveld 161 uitgooit voor de tweede leg. Met een glimlach herhaalt hij de hoge finish. ,,Ik weet het, houd je mond”, zegt Taylor. Als The Power even later de stand met gelijk trekt door twee keer achter elkaar bull’s eye te gooien, vraagt hij uitdagend: ,,Heb je dat gezien? Twee keer de bull!”

Het is de rivaliteit die nog altijd leeft tussen de voormalige wereldkampioenen, die elkaar al zo vaak uitdaagden. Ver voor de coronacrisis, zij aan zij. Barney won 18 keer, Taylor 61. Vanavond ging de wedstrijd – best of 13 legs – tot 3-3 gelijk op. Daarna liep Taylor uit, maar Van Barneveld toonde ook thuis The Eye of the Tiger.