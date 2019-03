Van Barneveld in elk geval nog naar Zwarte Cross voor wedstrijd tegen Van Gerwen

De organisatie heeft daarover vrijdagochtend overleg gehad met de manager van de voormalige wereldkampioen, die een dag eerder aankondigde per direct te stoppen. Van Barneveld, toch al bezig aan zijn laatste seizoen op topniveau, leed twee zware nederlagen bij de Premier League in Ahoy. Na zijn ruime verlies tegen Michael van Gerwen (7-1) zei hij er per direct mee op te houden. Zijn management relativeerde dat in de nachtelijke uren en zei binnenkort met 'Barney' over de zaak te praten. Overigens heeft 'Barney' altijd gezegd nog wel demonstratietoernooien te blijven spelen.

Zwarte Cross is volgens de organisatie een evenement van gekke tegenstrijdigheden. ,,Een bizarre mix van muziek, theater, sport en stunts.’' Het is de eerste keer dat er ook op topniveau een dartpartij wordt gespeeld, in de ‘Megatent’ die plaats biedt aan 13.000 toeschouwers. ,,Barney en Mighty Mike zullen na een bombastische opkomst een zinderende finale spelen’', zo voert de organisatie de spanning alvast op.



Dat Van Barneveld aan het feestelijke evenement in de Achterhoek deelneemt, wil niet zeggen dat hij terug is gekomen op zijn besluit per direct te stoppen op topniveau. Al sluit zijn manager niet uit dat hij dat de komende week nog doet. ,,In mijn eigen land word ik vernederd, twee keer met 7-1. Ik heb er genoeg van, ik ben moe en op”, zei Van Barneveld de afgelopen nacht.



Van Barneveld behaalde vier wereldtitels bij de British Darts Organisation (BDO), in 1998, 1999, 2003 en 2005. In 2007 won hij het WK bij de PDC (Professional Darts Corporation).



De Zwarte Cross vindt plaats van 18 tot en met 21 juli. Het evenement is al vrijwel uitverkocht.