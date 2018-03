Van Barneveld: Ik wil mijn A-game laten zien tegen Van Gerwen

Wat natuurlijk meehelpt is zijn o zo belangrijke zege vorige week tegen Peter Wright. Door die twee punten is de Hagenaar gestegen naar de vierde plaats in de tussenstand en hoeft hij zich minder zorgen te maken voor Judgement Night volgende week. Daar vallen de nummers 9 en 10 vroegtijdig af in de Premier League. Van Barneveld: ,,Het geloof is terug en de druk is er iets af. Misschien wordt mijn vorm nu beter.”

Dat moet hij dan laten zien in het immer beladen Nederlands onderonsje. De kraker tussen de man die darts in Nederland groot maakte en het talent dat hem overvleugelde. Automatisch gaan de gedachten vooraf terug naar eerdere ontmoetingen. De kwartfinale van het voorbije WK, met de nipte 5-4 zege van Van Gerwen. Of naar de de door Van Gerwen gewonnen finale bij de Masters in Milton Keynes eind januari. In de Premier League is vooral de finale van 2014 in het geheugen blijven hangen. En die werd dan weer gewonnen door Van Barneveld. Op zo’n stunt hoopt hij vanavond in The SS Arena van Belfast weer.