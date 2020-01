Van Barneveld gooit dartstrofeeën in de verkoop: ‘Heb er niets meer mee’

Angeliño door Manchester City verhuurd aan RB Leipzig

18:18 Voormalig NAC- en PSV-linksback Angeliño speelt de rest van het seizoen in de Bundesliga. Hij wordt door Manchester City verhuurd aan RB Leipzig. Angeliño (23) speelde vorig jaar een topseizoen in de eredivisie en werd daarop teruggekocht door de kapitaalkrachtige club uit Manchester, die een terugkoopoptie had bedongen.