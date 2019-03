Van Barneveld en Van Gerwen stellen opnieuw teleur in Premier League

Martin schrikt van Oostenrijk­se dopingzaak: ‘Klap in het gezicht’

22:11 Na Marcel Kitttel heeft ook Tony Martin geschokt gereageerd op het bloeddopingschandaal rond de Erfurtse arts Mark Schmidt. ,,Ik had gehoopt dat zulke boosdoeners inmiddels van het toneel verdwenen waren’', zei de 33-jarige tijdritspecialist, die dit jaar uitkomt voor de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma, in de krant Frankfurter Allgemeine ,,Dat doping op deze manier in Duitsland werd gebruikt is extreem schrikbarend.’'