Van Barneveld emotioneel na toernooiwinst: ‘Alles begint met zelfvertrouwen’

,,Nadat ik vorig weekend mijn Tourkaart pakte was het een stressvolle week. Alles moest gepland worden om hier te komen", aldus Van Barneveld, die op dag één en dag twee al snel uitgeschakeld werd. ,,Op de eerste dag speelde ik tegen Stephen Bunting, halvefinalist op het WK. Ik dacht nog: kom op PDC, geef me even een betere kans. Gisteren boekte ik een goede overwinning, waarna ik verloor van Danny Noppert omdat hij een 15-darter gooide. Vandaag ging alles zoals het moet gaan. Ik had de focus zoals ik die de laatste twee, drie jaar eigenlijk niet meer heb gehad. In de finale speelde Joe fantastisch, maar ik pakte mijn kansen. Ik ben zo ongelofelijk blij.”

Van Barneveld verdiende vorig weekend een Tourkaart op de Q-School en is daarom na zijn eerdere pensioen officieel weer profdarter. In Bolton liet hij zien nog altijd met de top mee te kunnen. ,,Natuurlijk heb ik getwijfeld of ik het nog zou kunnen, maar dankzij mijn nieuwe management heb ik de laatste maanden werkelijk elke dag getraind. Dat heb ik nog nooit gedaan in mijn leven. Natuurlijk trainde ik wel, maar niet zoals nu. Als ik geen zin had, belde mijn manager om te benadrukken dat ik toch echt moest gaan trainen. En dat vijf keer per week. Al mijn focus lag bij het behalen van een Tourkaart.”

Niveau

,,En toen stond ik ineens hier en merkte ik direct: hier is het niveau veel hoger. Ik vroeg me af of ik het nog zou kunnen. Kan ik het nog? Maar ik geloof in mezelf, natuurlijk. Maar toch: wauw. Ik heb vandaag tegen Mervin King gespeeld, dat soort wedstrijden kunnen altijd twee kanten opgaan. Maar je moet er zelf in geloven en nooit opgeven. Ik geef nooit op! Ik kan niet eens onder woorden brengen hoe blij ik ben", jubelde de Nederlander, die trots is op zijn overwinning op Cullen.

,,Joe won op de eerste dag het toernooi. Ik vond het heel wat om tegen hem te spelen, hij staat er ook goed voor op de Order of Merit. Maar ook zij voelen de druk en daar probeer ik van te profiteren. Hij begon dubbels te missen, maar dat deed ik ook. Uiteindelijk draait alles om zelfvertrouwen. Ik heb nog nooit een dag gewonnen op de Pro Tour en vandaag lukt het ineens.”

Depressief

Van Barneveld was in zijn laatste jaren voor zijn pensioen vaak erg negatief na een nederlaag en heeft nog steeds moeite om om te gaan met verliespartijen, zo geeft hij toe. ,,Ik was gisteren zo depressief toen ik verloren had. Ik ging naar mijn hotelkamer en mijn vriendin Julia zag dat, maar ik zei haar dat ik dit kan. Julia steunt me al maanden en mijn team doet alles voor me. Nu blijkt waar dat toe kan leiden. Ik ben zo blij. Ik besloot terug te keren en natuurlijk vraag je je dan af of het nog wel gaat lukken. Maar: ja, ik kan dit! Alles begint met geloof in jezelf. Vorige week was ik op papier nog een amateur in Duitsland, een week later win ik een toernooi op de Pro Tour. Dat lukt alleen met zelfvertrouwen.”

Omdat Van Barneveld vanaf nul begint, is hij niet zeker van deelname aan grote televisietoernooien. ,,Het doel is om het WK te halen. Alles wat op weg naar dat WK op mijn pad komt qua grote toernooien, zie ik als een bonus. Misschien gaat het morgen wel weer heel anders, maar vandaag heb ik gewonnen. Ik heb voor het eerst in acht jaar een dag op de Pro Tour gewonnen. Op dit podium won ik ooit voor het eerst van Phil Taylor en won ik de UK Open. Hier is alles begonnen voor mij. Bolton is mijn plek, toen ik hier door de deuren kwam voelde ik dat meteen.”

