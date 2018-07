Van Barneveld bereikt tweede ronde World Matchplay

Droom voetbal­fans komt uit: 'East Fife four - Forfar five'

22 juli Er was een strafschoppenserie voor nodig, maar de droom voor veel Britse voetballiefhebbers kwam vanavond uit. Het duel tussen East Fife en Forfar in de Schotse League Cup eindigde na strafschoppen in 4-5. 'East Fife four, Forfar five' klonk het vanavond op de Schotse radio bij het oplezen van de uitslagen.