Valverde: Messi verdient prijs van beste speler

Messi stond ook niet op de shortlist. De Kroaat Modric werd daarop vergezeld door Cristiano Ronaldo en Mohamed Salah.

Valverde is het totaal niet eens met deze keuze. ,,Iedereen heeft zijn mening en ik heb de mijne. Voor ons is Messi de beste speler van de wereld. Het is een prijs voor de beste, maar de beste was er niet. Modric is een geweldige speler met een geweldig seizoen.''